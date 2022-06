Agnipath scheme protest LIVE: 'अग्निपथ' के खिलाफ गुस्से की आग, बिहार से गुरुग्राम तक सड़कों-पटरियों पर बवाल

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि हम सेना में जाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं. इसे चार साल के लिए सीमित कैसे किया जा सकता है? जिसमें ट्रेनिंग के दिन और छुट्टियां भी शामिल हों? सिर्फ तीन साल की ट्रेनिंग के बाद हम देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? सरकार को इस स्कीम को वापस लेना चाहिए.

जहानाबाद में प्रदर्शन कर रहे एक छात्र ने कहा कि हम चार साल के बाद काम करने कहां जाएंगे? चार साल की सर्विस के बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे. इसलिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं. प्रदर्शनकारी ने कहा कि देश के नेताओं को समझना होगा कि जनता जागरूक है.

"Where will we go after working for only 4 years?... we will be homeless after 4 years of service. So we have jammed the roads; the country's leaders will now get to know that people are aware," said another protestor in Jehanabad, Bihar#AgnipathRecruitmentScheme pic.twitter.com/fSuvS1iT9n