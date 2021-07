महाराष्ट्रः पटरी पार करते वक्त ट्रेन के नीचे आया बुजुर्ग, ऐसे निकाला गया, देखें Video

कल्याण रेलवे स्टेशन (Kalyan Railway Station) पर पटरी पार करते वक्त एक बुजुर्ग ट्रेन के नीचे आ गए. गनीमत रही कि ट्रेन के लोको पायलट (ड्राइवर) ने समय रहते ब्रेक लगा दिया. हालांकि, उसके बाद भी बुजुर्ग ट्रेन के नीचे फंस गए थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया.

महाराष्ट्र के ठाणे जिले स्थित कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर मुंबई-वाराणसी ट्रेन गुजर रही थी. तभी एक 70 साल के बुजुर्ग हरि शंकर पटरी पार कर रहे थे और वो पटरी पर ही गिर गए.

#WATCH | A senior citizen narrowly escaped death after a locomotive train in Mumbai's Kalyan area applied emergency brakes to save the man as he was crossing the tracks. pic.twitter.com/RwXksT3TCM