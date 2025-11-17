scorecardresearch
 

Feedback

फर्जी तांत्रिक और नकली हवन, बुजुर्ग महिला को प्रसाद में नशा देकर लगाया 25 लाख का चूना

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ पूजा-पाठ और तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर लाखों की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सात लोगों के गिरोह ने 'हवन' कराने का झांसा देकर महिला से सोना, हीरे और नकदी ले ली और नशा देकर फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
तांत्रिक ने महिला से की ठगी (Photo: Representational)
तांत्रिक ने महिला से की ठगी (Photo: Representational)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रहने वाली 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ सात लोगों ने मिलकर करोड़ों के प्रलोभन का खेल खेला और करीब 24.6 लाख रुपये की ठगी कर फरार हो गए. यह घटना उल्हासनगर की है, जहां पीड़िता अकेले रहती हैं और इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक विठ्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अनुसार, गिरोह की एक महिला ने पीड़िता से दोस्ती कर ली और धीरे-धीरे उनका भरोसा जीत लिया. इसी दौरान उसने महिला से 10 लाख रुपये घर दिलाने के बहाने ले लिए. जब पीड़िता ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी महिला ने अपने साथियों के साथ एक नया झांसा रचा. उन्होंने एक 'गुरुजी' का हवाला देते हुए कहा कि पैसे लौटने में देरी की वजह बाधा है और उसे दूर करने के लिए 'हवन' कराना जरूरी है.

हवन के नाम पर बेहोश कर लूटपाट

सम्बंधित ख़बरें

टीचर ने लगवाई 100 उठक-बैठक, छात्रा की मौत  
crowd outside school
स्कूल पहुंचने में 10 मिनट लेट..., टीचर ने लगवाई 100 उठक बैठक, बच्ची की मौत 
महाराष्ट्र में बीच सड़क धू-धूकर जलीं बसें, देखें भयावह तस्वीरें 
Uddhav Thackeray on BMC election and Congress
MVA में खलबली! BMC चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव बोले- हम भी फैसले लेने को आजाद 
ये घटना बाल दिवस के दिन की बताई जा रही है. (Photo: Screengrab)
स्कूल में 10 मिनट देर से आने की सजा, लगानी पड़ी 100 उठक-बैठक, छात्रा की मौत 

हवन के नाम पर आरोपियों ने महिला से उनका सोना, हीरे और नकदी देने को कहा, ताकि अनुष्ठान पूरा हो सके. 11 नवंबर को हवन के दौरान उन्होंने महिला से कीमती गहने एक पात्र में डालने के लिए कहा. इसके बाद उन्हें 'प्रसाद' के रूप में कुछ खाने को दिया, जो शिकायत के अनुसार, नशीला पदार्थ मिला हुआ था. पीड़िता बेहोश हो गईं और इसी बीच आरोपी करीब 20 ग्राम सोना, हीरे और अन्य कीमती वस्तुएं लेकर फरार हो गए.

Advertisement

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पीड़िता के होश में आने के बाद उन्हें पता चला कि पूरा सामान गायब है. पुलिस शिकायत दर्ज होने पर जांच में सामने आया कि कुल ठगी की राशि 24.6 लाख रुपये थी. पुलिस ने सातों आरोपियों जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी), 123 (जहर देकर चोट पहुंचाना), 316(2) (आपराधिक विश्वासघात) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement