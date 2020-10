महबूबा के बयान पर भड़की शिवसेना, बोली- संविधान को चुनौती देने वालों को अंडमान भेजो

शिवसेना ने जम्मू-कश्मीर को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर निशाना साधा है. शिवसेना ने कहा कि अगर संविधान को चुनौती देने के लिए कोई चीन की मदद लेने की बात करता है तो उसे जेल भेजा जाना चाहिए.

महबूबा मुफ्ती के अनुच्छेद 370 के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि चाहे फारूक अब्दुल्ला हों या महबूबा मुफ्ती, अगर कोई भारत के संविधान को चुनौती देने के लिए चीन की मदद लेने की बात करता है, तो उन्हें गिरफ्तार कर 10 साल के लिए अंडमान भेजा जाना चाहिए. वे कैसे आजाद घूम रहे हैं?

Be it Farooq Abdullah or Mehbooba Mufti, if someone talks about taking China's help to challenge India's constitution, then they should be arrested & sent to Andaman for 10 years. How are they roaming free?: Shivsena leader Sanjay Raut on Mehbooba Mufti's Article 370 statement pic.twitter.com/UIatEjUslT