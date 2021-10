Corona In Maharashtra: वैक्सीन की सिंगल डोज ले चुके लोगों पर अब कोई रोक नहीं, हर जगह मिलेगी एंट्री

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) ने रविवार को संकेत दिया कि यदि राज्य में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी रहती है तो दिवाली के बाद जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की एक डोज भी ली होगी, उन्हें हर जगह जाने की छूट दी जा सकती है. वे मुंबई लोकल ट्रेन, मॉल, थियेटर और अन्य जगहों में जा सकेंगे.

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन (BMC) के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र में मॉल, थिएटर और लोकल ट्रेन में सफर करने के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाना अनिवार्य है.

बता दें कि मुंबई में रविवार को 26 मार्च 2020 के बाद पहली बार कोरोना के कारण मौत का आंकड़ा शून्य दर्ज किया गया. कोरोना मामलों में गिरावट देखते हुए राज्य सरकार ने अक्टूबर माह से प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी है. राज्य सरकार ने बहुत कुछ अनलॉक किया है. स्कूलों, कॉलेजों और सिनेमाघरों को खोलने के बाद से राज्य सरकार अब अन्य जगहों को भी अनलॉक करने पर विचार कर रही है.

