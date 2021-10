'लापता' परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, चिदंबरम ने किया तंज

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह उगाही मामले में महीनों से 'लापता' चल रहे हैं और उनकी तलाश क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है. ऐसे में अब परम बीर सिंह के खिलाफ ठाणे कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट रंगदारी के मामले में जारी किया गया है.



वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए कहा कि क्या यह विचित्र नहीं है कि मुंबई पुलिस अपने पूर्व पुलिस आयुक्त को नहीं ढूंढ पा रही है? उन्होंने आगे लिखा कि यह बचपन के पसंदीदा खेल लुकाछिपी का 21वीं सदी के अच्छे दिन का वर्जन है.



Isn’t it bizarre that the Mumbai police cannot find its former Commissioner of Police?



This is the 21st century Achhe Din version of our favourite childhood game of Hide & Seek.