नवाब मलिक ने किए चौंकाने वाले ट्वीट्स, पूछा- कौन हैं Fletcher Patel? बताए NCB

क्रूज ड्रग्स पार्टी केस के बाद से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक NCB की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं. शनिवार को उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं इस बार NCB के और गलत कामों का पर्दाफाश करूंगा. हालांकि इस बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं बल्कि अपने ट्विटर हैंडल पर खुलासे करेंगे. उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट्स भी किए हैं.

एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेरते हुए एक ट्वीट में नवाब मलिक ने पूछा है कि Fletcher Patel कौन हैं? उसका NCB और उसके एक अधिकारी से क्या संबंध है? इस तस्वीर में Fletcher Patel किसी साथ नजर आ रहे हैं, जिसे वह 'माई लेडी डॉन' कहते हैं. यह 'लेडी डॉन' कौन है?

Who is Fletcher Patel ?

What is his connection with #NCB and one of it's official ?

Details will be revealed here shortly...

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) October 16, 2021

This is Fletcher Patel pic.twitter.com/6LgYV4NIWd

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) October 16, 2021

Fletcher Patel seen in this picture with someone who he calls 'My Lady Don'.

Who is this 'Lady Don' ? pic.twitter.com/epTRSopDcH

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) October 16, 2021

Here are the front pages of 3 Panchnamas where Fletcher Patel is a Panch. pic.twitter.com/NOMv5mv1CB

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) October 16, 2021

इससे पहले बॉलीवुड स्टार शाहरुक खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग्स केस में बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली और केपी गोस्वामी के रोल पर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने क्रूज पर पड़ी रेड को फर्जी तक करार दिया था.

नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि एनसीबी ने जैसे उनके दामाद को फंसाया था. उसी तरह आर्यन खान को को क्रूज ड्रग्स केस में उलझाया गया है. बता दें कि पिछले साल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में शुरू हुई ड्रग्स की जांच के दौरान नवाब मलिक के दामाद समीर खान को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था. कुछ दिनों पहले ही समीर खान को जमानत मिल सकी है.