'पेडलर की पत्नी कहा गया, बच्चों ने दोस्त खोए', नवाब मलिक की बेटी नीलोफर का खुला खत

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक खान ने खुला खत लिखा है. इसमें उन्होंने जनवरी में एनसीबी द्वारा उनके पति समीर खान को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके परिवार के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया था, उसे 'अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी' बताते हुए याद किया है.

समीर खान को 13 जनवरी को एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया था. एनसीबी ने दावा किया कि समीर खान ने 194.6 किलोग्राम गांजा की खरीद, बिक्री की साजिश रची थी. समीर खान और 5 अन्य लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है.

नीलोफर ने इस लेटर का शीर्षक 'फ्रॉम द वाइफ ऑफ एन इनोसेंट, द बिगनिंग' रखा. इसमें नीलोफर मलिक खान ने उस रात को याद किया है जब उनके पति समीर खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था और उन्होंने उस 'आपदा' के बारे में बात की जिससे उनका परिवार अभी भी जूझ रहा है.

