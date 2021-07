मुंबई: कुख्यात अपराधी को केक खिलाते दिखे सीनियर इंस्पेक्टर, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश

सोशल मीडिया पर एक वीडियो (Viral Video) की की लगातार चर्चा है. मुंबई में उपनगर जोगेश्वरी थाने में तैनात सीनियर इंस्पेक्टर एक वीडियो में हिस्ट्रीशीटर को केक खिलाते हुए दिख रहे हैं. ये वीडियो अपराधी के जन्मदिन का है, जिसपर काफी विवाद हुआ है. अब इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं.



समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ये मामला करीब दो हफ्ते पुराना है. वीडियो में जो हिस्ट्पीशीटर है, उसे जोगेश्वरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गया है. इसका नाम दानिश शेख है जिसपर मर्डर की कोशिश समेत कई अन्य चार्ज लगे हुए हैं.



सीनियर इंस्पेक्टर महेंद्र नरलिकर जो इस 15 सेकेंड के वीडियो में दिखाई दे रहे हैं. पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए अपराधी को केक खिला रहे हैं, ये वीडियो किसी हाउसिंग सोसाइटी में शूट हुआ है.



जब इस पूरे मामले पर महेंद्र नरलिकर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये एक पुराना वीडियो है. वह किसी हाउसिंग सोसाइटी में गए थे, तब वहां के लोगों ने मुझे सोसाइटी ऑफिस में आने को कहा. मुझे नहीं पता था वहां पर दानिश केक के साथ खड़ा है.



Birthday of MAFIA Don celebrated at Jogeshwari police station.



Thackeray Sarkar's Police Crime Branch, Sachin Vaze involve in VASOOLI



Mumbai police takes SUPARI to kill Mansukh Hiran



Home Minister Maharashtra & Commissioner of Police accuses each other of taking Haptas Bribe pic.twitter.com/qcOUTavFGL