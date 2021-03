मुंबई अग्निकांड: फडणवीस का वार- अस्पतालों का क्यों नहीं हुआ फायर ऑडिट, कब जागेगी सरकार?

कोरोना संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हुआ. मुंबई के एक कोविड अस्पताल आग लगने के कारण दस लोगों की मौत हो गई. अस्पताल की सुविधाओं और स्थिति को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने फिर उद्धव सरकार को घेरा है.



देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि भंडारा की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों के फायर ऑडिट की बात कही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी भी अस्पताल का ऑडिट ही नहीं हुआ है.



बीजेपी नेता ने सवाल किया कि सरकार कितनी और मौतों के बाद जागेगी. राज्य में जितने मेक-शिफ्ट अस्पताल बनाए गए हैं, उनका भी फायर ऑडिट होना चाहिए. आज अस्पताल में रेस्क्यू करने में भी काफी दिक्कतें आई हैं. ये घटना बीएमसी, सरकार की लापरवाही को दिखाती है.

How many more deaths does this MVA government need to take safety precautions at all such hospitals and COVID centres.

We demand strict action against everyone responsible for not carrying out the safety audit.

MVA Government must own it up and take responsibility now. https://t.co/9oBc7jxJKP pic.twitter.com/TaD5XP5XSk