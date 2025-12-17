scorecardresearch
 
हस्बैंड का टॉर्चर और दूसरी महिला से चैटिंग... लातूर में विवाहिता ने की आत्महत्या, पति की तलाश जारी

महाराष्ट्र के लातूर जिले में घरेलू उत्पीड़न से जुड़ा एक मामला सामने आया है. पति द्वारा कथित प्रताड़ना से परेशान एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली. घटना वरवंती गांव की है. पुलिस ने महिला के ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पति फरार है. मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है.

लातूर में विवाहिता ने की आत्महत्या (Photo: REPRESENTATIONAL IMAGE)
महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक विवाहिता द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, यह घटना 12 दिसंबर को वरवंती गांव में हुई. पीड़िता के ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका पति फरार बताया जा रहा है. 

एमआईडीसी थाना पुलिस ने बताया कि मृतका की शादी मई 2023 में हुई थी. शादी के करीब एक साल बाद से ही पति उसके चरित्र पर शक करने लगा था. आरोप है कि इसी शक के चलते वह महिला के साथ लगातार बुरा बरताव, मानसिक प्रताड़ना और मारपीट करता था. पुलिस के मुताबिक, 12 दिसंबर को महिला को अपने पति के मोबाइल फोन में किसी अन्य महिला के साथ मैसेज मिले थे. जब उसने इस बारे में पति से सवाल किया तो उसने कथित तौर पर उसकी बातों को नजरअंदाज किया और उसके साथ मारपीट की.

इसके बाद महिला ने अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी.सूचना मिलने पर पिता बेटी के ससुराल पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी. कुछ समय बाद महिला अपने पति के घर में छत के पंखे से लटकी हुई मिली.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.महिला के पिता की शिकायत पर 13 दिसंबर को पति और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पति की तलाश जारी है. अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी.
 

