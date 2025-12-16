महाराष्ट्र: जिम जाने के लिए युवती ने बुक की रैपिडो, अंधेरी और सुनसान जगह पर ले गया राइड फिर...

महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम के सिंडिकेट इलाके में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है. शाम के समय जिम जाने के लिए रैपिडो बाइक बुक करने वाली एक युवती के साथ आरोपी चालक ने गलत नीयत दिखाई. चालक युवती को जिम तक ले जाने के बजाय कल्याण पश्चिम स्थित पुलिस लाइन के पास एक सुनसान और अंधेरे इलाके में ले गया.

और पढ़ें

आरोप है कि वहां आरोपी ने युवती के साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म करने की कोशिश की. हालात को समझते हुए युवती ने साहस दिखाया और खुद को बचाने की कोशिश की. उसने जोर जोर से चीखना शुरू किया. युवती की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे.

रैपिडो चालक ने युवती से की छेड़छाड़

स्थानीय नागरिकों ने युवती से पूरी बात पूछी. घटना की जानकारी मिलते ही लोगों में गुस्सा फैल गया. नागरिकों ने आरोपी रैपिडो चालक को पकड़ लिया और सड़क पर ही उसकी पिटाई कर दी. कुछ देर बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने हालात को काबू में लिया और भीड़ को शांत कराया. पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई कर रही है.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की

इस घटना के बाद सिंडिकेट इलाके और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं सार्वजनिक परिवहन और ऐप आधारित सेवाओं पर भरोसे को कमजोर करती हैं. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है.



---- समाप्त ----