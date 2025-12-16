scorecardresearch
 
महाराष्ट्र: जिम जाने के लिए युवती ने बुक की रैपिडो, अंधेरी और सुनसान जगह पर ले गया राइड फिर...

कल्याण पश्चिम के सिंडिकेट इलाके में जिम जा रही युवती के साथ रैपिडो चालक ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश की. युवती की चीख सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

रैपिडो बाइक चालक युवक की पिटाई (Photo: Screengrab)
महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम के सिंडिकेट इलाके में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है. शाम के समय जिम जाने के लिए रैपिडो बाइक बुक करने वाली एक युवती के साथ आरोपी चालक ने गलत नीयत दिखाई. चालक युवती को जिम तक ले जाने के बजाय कल्याण पश्चिम स्थित पुलिस लाइन के पास एक सुनसान और अंधेरे इलाके में ले गया.

आरोप है कि वहां आरोपी ने युवती के साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म करने की कोशिश की. हालात को समझते हुए युवती ने साहस दिखाया और खुद को बचाने की कोशिश की. उसने जोर जोर से चीखना शुरू किया. युवती की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे.

रैपिडो चालक ने युवती से की छेड़छाड़

स्थानीय नागरिकों ने युवती से पूरी बात पूछी. घटना की जानकारी मिलते ही लोगों में गुस्सा फैल गया. नागरिकों ने आरोपी रैपिडो चालक को पकड़ लिया और सड़क पर ही उसकी पिटाई कर दी. कुछ देर बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने हालात को काबू में लिया और भीड़ को शांत कराया. पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई कर रही है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की

इस घटना के बाद सिंडिकेट इलाके और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं सार्वजनिक परिवहन और ऐप आधारित सेवाओं पर भरोसे को कमजोर करती हैं. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है.
 

