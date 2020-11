महाराष्ट्र में फिर बढ़ी हलचल, फडणवीस बोले- इस बार सुबह सबेरे नहीं सही समय पर होगी शपथ

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होती दिख रही है. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे पाटिल ने दावा किया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्द बन सकती है. अब इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कहा है कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह सही समय पर होगा, सुबह के वक्त नहीं होगा.

सोमवार को जब देवेंद्र फडणवीस से मीडिया ने बीजेपी के सरकार बनने के दावे पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि जब राज्य में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार गिर जाएगी, उसके बाद सही समय पर शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस बार सुबह के वक्त शपथ नहीं ली जाएगी, लेकिन ऐसे वाकयों को याद नहीं किया जाना चाहिए.

आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि यह मत समझो कि राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, आपको साफ-साफ बता रहा हूं आने वाले दो-तीन महीने में महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनने जा रही है और आप लोग इसे याद रखिएगा.

