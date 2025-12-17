scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लातूर मेंं तालाब में उतराती मिली महिला और शख्स की लाश, जांच में जुटी पुलिस

महाराष्ट्र के लातूर जिले के नालेगांव में तालाब से एक महिला और एक पुरुष के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. दोनों शव घरणी नदी के पास बने तालाब में तैरते हुए पाए गए. मृतकों की पहचान हो चुकी है. पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
लातूर मेंं तालाब में उतराती मिली महिला और शख्स की लाश (Photo: representational image)
लातूर मेंं तालाब में उतराती मिली महिला और शख्स की लाश (Photo: representational image)

महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक गांव के तालाब से महिला और पुरुष के शव मिलने का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, दोनों शव सोमवार को चाकूर तहसील के नालेगांव गांव में घरणी नदी पर बने एक पुल के पास स्थित तालाब में तैरते हुए पाए गए, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

मृतकों की पहचान 35 साल की अनीता लक्ष्मण तेलंगे और राजकुमार श्रंगारे के रूप में हुई है. दोनों मूल रूप से नालेगांव गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस ने बताया कि अनीता लक्ष्मण तेलंगे दिहाड़ी मजदूरी करती थीं, जबकि राजकुमार श्रंगारे वर्तमान में चाकूर तहसील के ही अष्टमोड़े गांव में रह रहा था.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों की अलग-अलग शादी हो चुकी थी और उनके परिवार भी हैं. ऐसे में दोनों शव एक साथ मिलने के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि, पुलिस ने फिलहाल किसी भी तरह के निष्कर्ष से इनकार करते हुए कहा है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

police team
हस्बैंड का टॉर्चर और... लातूर में विवाहिता ने की आत्महत्या, पति की तलाश जारी 
Barabanki police conducting investigation after murder (Photo - ITG)
रात 1 बजे प्रेमी से मिलने पहुंची शादीशुदा इंजीनियर महिला, कुछ देर बाद... 
प्रताड़ना से तंग आकर महिला की खुदकुशी. (Photo: Representational)
पति के फोन में पढ़ लिए चैट्स... सवाल किया तो पीटा गया, महिला ने कर ली खुदकुशी 
25 Year Old Woman SUICIDE
एक साल तक झेली प्रताड़ना, पति फोन से मिले दूसरी महिला से चैट, युवती ने किया सुसाइड  
crime scene
महाराष्ट्र: टर्म इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए दी शख्स को लिफ्ट, फिर मारकर जिंदा जला दिया 

जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह ग्रामीणों ने तालाब में दो शव तैरते हुए देखे, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया और पहचान की प्रक्रिया पूरी की. पुलिस ने बताया कि अनीता तेलंगे के संबंध में 12 दिसंबर को चाकूर पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी. वहीं, राजकुमार श्रंगारे पिछले तीन दिनों से लापता बताया जा रहा था, हालांकि इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत पुलिस को नहीं दी गई थी.

Advertisement

दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नालेगांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने आवश्यक परीक्षण किए. प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है. चाकूर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह मामला दुर्घटना, आत्महत्या या किसी अन्य कारण से जुड़ा है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement