लातूर मेंं तालाब में उतराती मिली महिला और शख्स की लाश, जांच में जुटी पुलिस

महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक गांव के तालाब से महिला और पुरुष के शव मिलने का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, दोनों शव सोमवार को चाकूर तहसील के नालेगांव गांव में घरणी नदी पर बने एक पुल के पास स्थित तालाब में तैरते हुए पाए गए, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

मृतकों की पहचान 35 साल की अनीता लक्ष्मण तेलंगे और राजकुमार श्रंगारे के रूप में हुई है. दोनों मूल रूप से नालेगांव गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस ने बताया कि अनीता लक्ष्मण तेलंगे दिहाड़ी मजदूरी करती थीं, जबकि राजकुमार श्रंगारे वर्तमान में चाकूर तहसील के ही अष्टमोड़े गांव में रह रहा था.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों की अलग-अलग शादी हो चुकी थी और उनके परिवार भी हैं. ऐसे में दोनों शव एक साथ मिलने के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि, पुलिस ने फिलहाल किसी भी तरह के निष्कर्ष से इनकार करते हुए कहा है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह ग्रामीणों ने तालाब में दो शव तैरते हुए देखे, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया और पहचान की प्रक्रिया पूरी की. पुलिस ने बताया कि अनीता तेलंगे के संबंध में 12 दिसंबर को चाकूर पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी. वहीं, राजकुमार श्रंगारे पिछले तीन दिनों से लापता बताया जा रहा था, हालांकि इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत पुलिस को नहीं दी गई थी.

दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नालेगांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने आवश्यक परीक्षण किए. प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है. चाकूर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह मामला दुर्घटना, आत्महत्या या किसी अन्य कारण से जुड़ा है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

