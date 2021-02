BMC के ज्वाइंट म्युनिसिपल कमिश्नर ने गलती से पिया सैनिटाइजर, Video आया सामने

मुंबई महानगरपालिका (BMC) के ज्वाइंट म्युनिसिपल कमिश्नर रमेश पवार बुधवार (3 फरवरी) को एजुकेशन बजट पेश कर रहे थे. लेकिन इस दौरान उन्होंने गलती से सैनिटाइजर को पानी समझकर पी लिया. हालांकि, जैसे उन्हें गलती का अहसास हुआ बिना देरी किए पवार ने तुरंत पानी से अपना मुंह धो लिया. गनीमत यह रही कि इस घटना के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई.

दरअसल, BMC के ज्वाइंट म्युनिसिपल कमिश्नर रमेश पवार रमेश आज सिविक बॉडी के एजुकेशन बजट को पेश कर रहे थे. इसी दौरान जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने पास में रखी बोतल को उठाया और पानी समझकर पीने लगे. लेकिन अगले ही पल उन्हें अहसास हुआ कि जिसे वो पानी समझकर पी रहे हैं वो सैनिटाइजर है.

इस दौरान पीछे खड़े लोग फौरन उन्हें रोकने कि कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक सैनिटाइजर का घूंट रमेश पवार पी चुके होते हैं. वो बैठक से उठकर बाहर जाते हैं और कुछ देर बाद मुंह धोकर वापस आ जाते हैं. जानकारी के मुताबिक, फिलहाल रमेश पवार पूरी तरह से ठीक हैं.

#WATCH: BMC Joint Municipal Commissioner Ramesh Pawar accidentally drinks from a bottle of hand sanitiser, instead of a bottle of water, during the presentation of Budget in Mumbai. pic.twitter.com/MuUfpu8wGT