'थप्पड़बाजी' का नया VIDEO वायरल, लोग बोले- DM नपे तो ये महिला ADM क्यों नहीं?

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला कलेक्टर रणबीर शर्मा द्वारा एक लड़के को थप्पड़ मारने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है. जहां पर कोरोना कर्फ्यू के दौरान महिला एडीएम एक युवक को चांटा मारती नजर आ रही हैं. बताया जा रहा है कि दुकानदार ने लॉकडाउन के दौरान दुकान खोली हुई थी और वो कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहा था. जिसे देखकर एडीएम को गुस्सा आ गया और उन्होंने दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया.

एडीएम ने दुकानदार को मारा थप्पड़

यह वायरल वीडियो दो दिन पहले का बताया जा रहा है. एडीएम अपनी टीम के साथ अमला नगर की स्थिति का जायजा लेने निकली थीं. उस दौरान उन्हें एक दुकान खुली हुई मिली. एडीएम ने दुकानदार को दुकान से बाहर निकलवाया और उसे थप्पड़ रसीद कर दिया. इसके बाद पुलिसकर्मी ने उसे लाठी मारने की कोशिश की. फिर एडीएम ने लॉकडाउन में दुकान न खोलने की नसीहत दी. एडीएम की इस हरकत पर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग उन्हें खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं.

This is from Shajapur, MP. Additional DM Manjusha Roy slapped a boy. Hello @ChouhanShivraj , will you take any action against ADM ?? pic.twitter.com/RAU2SY3KaO

मौके पर मौजूद किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. महिला अधिकारी का नाम मंजूषा राय बताया गया है, जो वहां पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के रूप में पदस्थ हैं. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक अमला भी उनके बचाव में दिखाई दे रहा है. इस पर अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं पर सोशल मीडिया पर लोग अभी भड़ास निकालने से नहीं बच रहे हैं. ट्विटर पर एक शख्स ने लिखा कि सूरजपुर के कलेक्टर के बाद शाजापुर की एडीएम भी अपनी ताकत के नशे में चूर हैं.

#MadhyaPradesh | For those who said the Surajpur collector was an exception look at this Additional collector of Shajapur, MP. Cruel, arrogant and power drunk Manjusha Roy slapped a boy. What provoked her actually, the white Cap or the Kurta? pic.twitter.com/awPUtJZRX7