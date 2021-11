MP: मुरैना के पास दुर्ग-उधमपुर सुपरफास्ट ट्रेन में लगी आग, दो बोगियां धूं-धूं कर जलीं

मध्य प्रदेश में मुरैना के नजदीक हेतमपुर स्टेशन के पास ट्रेन संख्या 20848 दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस की दो बोगियों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है. ट्रेन उधमपुर से दुर्ग जा रही थी. पुलिस, प्रशासन, रेलवे सहित दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई. अभी तक इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है. आग ट्रेन के A-1, A-2 कोच में लगी थी. आग लगी दोनों बोगियों को अलग कर ट्रेन को ग्वालियर की तरफ रवाना कर दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के उधमपुर से चलकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जा रही इस ट्रेन के एसी कोच A-1 और A-2 में आग लगी थी. ट्रेन में वैष्णोदेवी के दर्शन कर सैकड़ों की संख्‍या में तीर्थयात्री भी लौट रहे थे. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार कई यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई. इनमें कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं.

Morena, Madhya Pradesh | Udhampur-Durg Express's A1 & A2 coaches reported fire due to unknown reasons after leaving the Hetampur Railway Station; no casualties were reported & passengers have been evacuated: Dr Shivam Sharma, CPRO/NCR



