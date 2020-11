बीजेपी के नेता बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन MP के वोटर नहीं: कमलनाथ

मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार द्वारा बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक जनसभा में बीजेपी पर हमला बोला.

जनसभा में कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी वाले खरीद-फरोख्त की बात करेंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि उनके नेता बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के वोटर नहीं हैं. अगर वे आपको पैसे देते हैं तो ले लेना, ये तो आपका पैसा है, जिससे इन्होंने सौदा किया था, लेकिन पैसा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लेना.

#WATCH Agar Malwa: Kamal Nath says, "They'll (BJP) talk about buying you but they don't know that their leaders may be salable but MP's voters aren't...Not applicable to you but I say at other places, if they offer you money take it but take decision to safeguard future." (31.10) pic.twitter.com/NFKLtt0SzS