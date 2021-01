इंदौर: सुलभ शौचालय में बिक रहा था अंडा-मीट, नगर निगम ने लगाया केयरटेकर पर जुर्माना

मध्य प्रदेश के इंदौर में सुलभ शौचालय के अंदर अंडा और मीट की बिक्री का मामला सामने आया है. नगर निगम के अधिकारियों की जांच के दौरान जब इस पर नजर पड़ी, तो उन्होंने विक्रेता और सुलभ शौचालय चलाने वाली एजेंसी पर जुर्माना लगा दिया. सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ परिवार भी रहते पाए गए.

दरअसल, इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 को लेकर तैयारी की जा रही है. ऐसे में इंदौर निगम के अधिकारी शहर के हर क्षेत्र में घूमकर जांच कर रहे हैं कि साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाएं दुरूस्त हैं या नहीं. इसी क्रम में निगम की टीम शहर के सुलभ शौचालयों की जांच करने निकली तो कुछ स्थानों पर परिवार रहते पाए गए. एक जगह तो सुलभ शौचालय में ही मीट और अंडे की दुकान लगी हुई थी.

जिसके बाद निगम की टीम ने ऐसे स्थानों को खाली करवाते हुए सुलभ शौचालय चलाने वाली एजेंसी पर जुर्माना लगा दिया. इस बाबत नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर अभय राजनगांवकर ने बताया कि बुधवार को लोहा मंडी इलाके में एक सुलभ शौचालय में मीट और अंडे बेचते पाया गया. जहां दुकान लगाने वाले को तत्काल एक हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया. साथ ही सुलभ शौचालय संचालित करने वाली एजेंसी पर 20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

Public toilet caretaker in Indore, Madhya Pradesh, found storing eggs & food items for business purposes



"He was found storing eggs & meat cutting instruments. He's been fined Rs 1,000 & org operating the toilet will be fined Rs 20,000," says Indore Nagar Nigam Addl Commissioner pic.twitter.com/e5QONyvrTm