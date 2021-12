'15 लाख तक का भ्रष्टाचार किया है तो शिकायत मत करो...', बोले BJP सांसद जनार्दन मिश्रा

मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा (Janardan Mishra) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वह भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं. वह कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कह रहे हैं कि अगर सरपंच 15 लाख रुपये तक का भ्रष्टाचार करता है तो वे उसकी शिकायत लेकर उनके पास ना जाएं, हां इससे ऊपर की रकम के घोटाले पर बात हो सकती है.

भारतीय जनता पार्टी से सांसद जनार्दन मिश्रा का यह वीडियो रीवा के किसी कार्यक्रम का है. यहीं से मिश्रा सांसद हैं. वायरल वीडियो में MP जनार्दन मिश्रा कहते हैं, 'लोग सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं. मैं उनसे मजाक में कहता हूं कि उसने (सरपंच) 15 लाख तक का भ्रष्टाचार किया है तो भइया हमसे बात ना करो. 15 लाख से आगे अगर वो कर रहा है तो यह भ्रष्टाचार है.'

...When people accuse sarpanch of corruption, I jokingly tell them that if corruption is up to Rs 15 lakhs don't come to me...come only if it's (corruption) beyond Rs 15 lakhs: BJP MP Janaradan Mishra in Rewa, Madhya Pradesh (27.12) pic.twitter.com/ImobGWecBH