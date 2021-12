हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया क्वारंटाइन

झारखंड के हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हो गए हैं. यह जानकारी खुद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की. उन्होंने कहा कि उनके संपर्क में आने वाले लोग सचेत रहें, जरूरी हो तो जांच करा लें.

My wife @PunitaKSinha and I have just tested positive for Covid-19. We are fully vaccinated and have been taking all precautions. I would urge all with exposure to us to be alert for symptoms and, if required, test themselves. We have flu-like symptoms and are quarantining 🙏🏼🙏🏼🙏🏼