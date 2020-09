क्या है जम्मू-कश्मीर बॉर्डर पर जीरो लाइन, जहां 18 साल बाद खेती शुरू कराने की है तैयारी

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा रेखा यानी जीरो लाइन पर खेती करने की तैयारी है. सरकार 18 साल बाद इस दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है. बॉर्डर पर स्थिति का जायजा लेने और खेती की तैयार को लेकर कठुआ के उपायुक्त ओपी भगत, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक अधिकारी, कृषि विभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और सीमा क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि ने बैठक की. यह मीटिंग जीरो लाइन पर हुई.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कठुआ के उपायुक्त का कहना है कि जीरो लाइन पर खेती से न केवल फसल का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि उग्रवाद के मामलों में कमी आएगी. बता दें कि भारत का राज्य, जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई 1222 किलोमीटर है.

इन अधिकारियों ने जीरो लाइन का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया. खेती की जमीनी की स्थिति का आकलन भी किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक जीरो लाइन पर खेती करने के लिए सरकार किसानों को मदद मुहैया करायेगी. किसानों को उपकरण, ट्रैक्टर आदि को लेकर मदद दी जाएगी. बीएसएफ किसानों की सुरक्षा का बंदोबस्त संभालेगा.

Jammu & Kashmir: Steps being taken to allow cultivation along zero-line in Kathua. Deputy Commissioner, BSF official & Panchayat representatives held a meeting in Marheen yesterday.

DC says, "This step will not only increase crop production but will also reduce insurgency." pic.twitter.com/CqdgL656N5