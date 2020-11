महबूबा मुफ्ती बोलीं- सभी आतंकी तो हिंदुस्तानी कौन, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता!

पीडीपी प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजपी कश्मीर घाटी में खुद का इको सिस्टम बनाना चाहती है, यह किस तरह का लोकतंत्र है. वे हमारे उम्मीदवार के प्रचार के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुझे यह क्यों बताया जा रहा है कि अनुच्छेद-370 के निरस्तीकरण पर बात मत करो?

जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव के पहले चरण के मतदान के एक दिन बाद आज रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने कहा,'वे मुसलमानों को पाकिस्तानी कहते हैं, सरदारों को खालिस्तानी कहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट को शहरी नक्सली और छात्रों के संगठन को टुकड़े-टुकड़े गैंग और राष्ट्र विरोधी बताते हैं... मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि अगर हर कोई आतंकवादी और देश विरोधी है, तो इस देश में 'हिंदुस्तानी' कौन है? सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता?'

They call Muslims as 'Pakistani', Sardars as 'Khalistani', activists as 'Urban Naxal' & students as members of 'Tukde Tukde gang' & 'anti-national'. I fail to understand if everyone is terrorist & anti-national, then who is 'Hindustani' in this country?Only BJP workers?:PDP chief https://t.co/gT07YLMQg5

महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि मेरी हिरासत के बाद चुनाव आयोग की ओर से आए बयान से दुखी हूं. उन्होंने कहा कि जिस दिन हमने डीडीसी चुनाव में भाग लेने की घोषणा की, प्रशासन की ओर से उत्पीड़न बढ़ गया, यहां तक कि हमारे उम्मीदवारों को भी परेशान किया जा रहा है.

ऐसे में हम कैसे चुनाव लड़ेंगेः महबूबा

उन्होंने कहा कि पीएजीडी के उम्मीदवारों पर बंदिशें लगाई जा रही हैं. उन्हें चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकलने की अनुमति तक नहीं दी जा रही है. ऐसे में हमारे उम्मीदवार चुनाव कैसे लड़ पाएंगे?

After we decided to participate in #DDCElection, the degree of oppression has increased in Jammu & Kashmir. Candidates of PAGD are confined & are not allowed to go out for campaigning. How candidates will contest if they are not allowed to canvass?: PDP chief Mehbooba Mufti pic.twitter.com/BBnvE2G1Ny