नौगाम ब्लास्ट साइट पर NSG का सर्च ऑपरेशन... खतरनाक केमिकल, ग्रेनेड और हथियार बरामद

पिछले दिनों श्रीनगर के नौगाम में हुए ब्लास्ट मामले में जांच चल रही है. NSG की टीम पिछले दो दिनों से नौगाम ब्लास्ट स्थल पर ऑपरेशन चला रही है. इस टीम में बम निपटान और के9 दल शामिल हैं. ऑपरेशन का प्राथमिक मकसद वहां बचे हुए किसी भी रासायनिक या विस्फोटक एजेंट का पता लगाना है, जो पहले फरीदाबाद से बरामद सामग्रियों से जुड़े हो सकते हैं.

इस तलाश और निकासी प्रक्रिया के दौरान, टीम को खतरनाक पदार्थ होने के संदेह में कुछ रासायनिक बैग मिले हैं. NSG की टीम ने ब्लास्ट साइट से खतरनाक पदार्थ होने के संदेह में कुछ रासायनिक बैग बरामद किए हैं.

इन सामानों को सुरक्षित निपटान प्रक्रियाओं के जरिए नष्ट किया जाएगा. NSG टीम ने नवीनतम उपकरण और डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल करते हुए जांच और बचे हुए विस्फोटकों को हटाने का काम किया है.

ग्रेनेड और हथियार भी बरामद

रासायनिक बैगों के अलावा, टीम को घटनास्थल से कई ग्रेनेड और हथियार भी मिले हैं, जो पहले स्थानीय पुलिस की हिरासत में थे. इन सभी सामानों को मानक परिचालन प्रक्रियाओं (SOPs) के मुताबिक सुरक्षित किया जा रहा है. सभी ऑपरेशन सुरक्षा और नियंत्रण उपायों का सख्ती से पालन करते हुए किए जा रहे हैं.

इलाका सुरक्षित होने पर पुलिस को सुपुर्द

एक बार जब इलाके को सुरक्षित घोषित कर दिया जाएगा और सभी खतरनाक सामग्रियों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, तब घटनास्थल को औपचारिक रूप से पुलिस को सौंप दिया जाएगा. इस पूरे ऑपरेशन का मकसद यही सुनिश्चित करना है कि ब्लास्ट स्थल पर कोई शेष विस्फोटक या खतरनाक केमिकल न बचे.

