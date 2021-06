पीएम मोदी की मीटिंग से पहले महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन

जम्मू-कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाली मीटिंग से पहले राजनीतिक हलचल तेज़ है. गुरुवार को जम्मू में डोगरा फ्रंट की ओर से जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया गया.



महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ बात करने की वकालत की थी. इसी के विरोध में गुरुवार सुबह डोगरा फ्रंट के लोगों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया, महबूबा के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें तिहाड़ जेल में भेजने की मांग की गई.



ये प्रदर्शन तब हो रहा है, जब गुरुवार दोपहर को तीन बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू-कश्मीर को लेकर अहम मीटिंग करने वाले हैं. इस मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत जम्मू-कश्मीर के अन्य नेता शामिल होंगे.

"This protest is against Mufti's statement which she gave after Gupkar meeting that Pakistan is a stakeholder in Kashmir issue. She should be put behind bars," says a protester pic.twitter.com/Mea8if43se