scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली धमाके के बाद कश्मीर में बड़ी कार्रवाई, 'व्हाइट कॉलर टेरर' मॉड्यूल बेनकाब

दिल्ली में धमाके के बाद कश्मीर में आतंकियों के 'व्हाइट कॉलर टेरर' मॉड्यूल के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है. जांच के दौरान अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम से तीन सरकारी कर्मचारियों सहित करीब 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. कई संदिग्धों के तुर्किये यात्राओं का खुलासा होने से सुरक्षा एजेंसियों के संदेह और गहरे हो गए हैं.

Advertisement
X
जम्मू-कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी (Photo: Screengrab)
जम्मू-कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी (Photo: Screengrab)

दिल्ली में लाल किले के पास हुए घातक धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में आतंकवाद के उस 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है, जिसकी जड़ें बीते एक महीने में सामने आए कई मामलों से जुड़ी बताई जा रही हैं. 

अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम से 10 संदिग्धों को उठाया

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम जिलों में रातभर चले संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान करीब 10 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया है, जिनमें तीन सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

New revelations in Delhi blast investigation
वारदात: J&K पुलिस का एक ट्वीट और दिल्ली ब्लास्ट, क्या है कहानी?  
छापेमारी के दौरान कई व्यक्तियों से पूछताछ किया गया. (File Photo: ITG)
JK: जमात-ए-इस्लामी से जुड़े ठिकानों से आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सामग्री बरामद 
Delhi Blast: Police intensifies search for Dr. Nisar.
दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लापता कश्मीर के डॉक्टर पर गहराया शक, राष्ट्र-विरोधी काम के लिए दो साल पहले हुआ था एक्शन 
Dr nisar ul Hassan under scanner
रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद से लापता हुआ कश्मीर का डॉक्टर, पहले भी देशविरोधी गतिविधियों में हो चुका है बर्खास्त 
दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी जांच के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी जाएगी जांच एजेंसी
पुलवामा से हरियाणा, महाराष्ट्र, लखनऊ-सहारनपुर... कहां कहां तक जुड़े हैं दिल्ली धमाके के तार 

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है, उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने पिछले एक साल में तुर्किये (Turkey) की यात्राएं की थीं. इन यात्राओं की टाइमलाइन, उद्देश्य और वहां उनकी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जानकारी जुटा रही हैं. दिल्ली धमाके और कश्मीर के इस मॉड्यूल के बीच किसी तरह का लिंक है या नहीं, इसकी गहन जांच की जा रही है.

जम्मू

तुर्की जाने वालों पर खास नजर

इस मामले में पहले ही सात लोगों जिनमें डॉक्टर भी शामिल हैं को भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा चुका है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह समूह तकनीकी रूप से सक्षम, शिक्षित और 'व्हाइट कॉलर' प्रोफाइल वाले व्यक्तियों का नेटवर्क था, जो आतंकी गतिविधियों को पर्दे के पीछे रहकर सहायता प्रदान करता था.

Advertisement

अब तक 200 लोगों से पूछताछ

अब तक 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है. यह मॉड्यूल उस समय सामने आया जब पुलिस ने इसी महीने की शुरुआत में दो ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया था. उनकी सूचना के आधार पर इस नेटवर्क के कई अन्य चेहरे उजागर होने शुरू हुए.

सूत्रों का कहना है कि यह मॉड्यूल खास तौर पर वित्तीय सहायता, तकनीकी सपोर्ट, सुरक्षित आश्रय और विदेशों में मौजूद आतंकी हैंडलरों से संपर्क बनाए रखने का काम करता था. कश्मीर पुलिस, SIA और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से इस नेटवर्क की डिजिटल और फाइनेंशियल ट्रेल की जांच शुरू कर दी है. दिल्ली धमाके के बाद घाटी में सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता और बढ़ गई है, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मॉड्यूल से जुड़े और भी नाम सामने आ सकते हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement