जम्मू-कश्मीर: स्कूल के पास विस्फोटक जैसा शेल मिलने से हड़कंप, एरिया सील कर जांच शुरू

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में शनिवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब श्रमिकों को एक नाले की खुदाई के दौरान पुराना और जंग लगा मोर्टार शेल मिला. यह शेल सांबा कस्बे के एक शिक्षण संस्थान के पास से मिला, जहां लगभग सुबह 10 बजे मजदूर खुदाई का कार्य कर रहे थे. जैसे ही मजदूरों ने संदिग्ध धातु जैसी वस्तु देखी, उन्होंने इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी.

और पढ़ें

नाले में मिला मोर्टार शेल

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सूचना मिलते ही संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा कारणों से घेराबंदी कर सील कर दिया. अधिकारियों का कहना है कि यह शेल काफी पुराना और जंग लगा हुआ जरूर है, लेकिन इसके अंदर मौजूद विस्फोटक सामग्री खतरनाक हो सकती है. मौके पर किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए इलाके को पूरी तरह खाली कराया गया और लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई.

मौके पर बम निरोधक दस्ता

इसके बाद बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad) को बुलाया गया, जो विशेष उपकरणों और सुरक्षा गियर के साथ घटनास्थल पर पहुंचा. टीम ने पहले शेल के आसपास की मिट्टी हटाई और फिर उसकी संरचना और सुरक्षा स्तर का प्रारंभिक विश्लेषण किया.

Advertisement

अधिकारियों के अनुसार, यह एक उच्च ग्रेड का विस्फोटक है, जिसे बेहद सावधानी से निष्क्रिय किया जाएगा. बम निरोधक दल द्वारा शेल को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया जारी है और क्षेत्र को तब तक पूरी तरह सील रखा गया है जब तक कि पूरी जांच और सुरक्षित डिस्पोज़ल पूरा नहीं हो जाता.

जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है. इस बीच, यह भी पता लगाया जा रहा है कि यह मोर्टार शेल यहां कैसे पहुंचा. शुरुआती अनुमान है कि यह या तो पुराने सैन्य अभ्यास के दौरान इस्तेमाल किया गया हो सकता है या किसी अन्य स्थान से बहकर यहां आ गया हो. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि यह सब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

---- समाप्त ----