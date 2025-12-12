scorecardresearch
 
जम्मू-कश्मीर: जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा आतंकी पुलवामा से गिरफ्तार, ग्रेनेड बरामद

पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों को ननर मिडूरा क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली थी. इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया.

प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि वह दक्षिण कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के संपर्क में था (File Photo- PTI)

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े एक कथित आतंक सहयोगी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुसैब नज़ीर के रूप में हुई है, जो पुलवामा के लाधू ख्रेव इलाके का रहने वाला है. पुलिस ने उसके कब्जे से एक जिंदा ग्रेनेड भी बरामद किया है. 

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि यह गिरफ्तारी शुक्रवार को अवंतीपोरा पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान के दौरान की गई.

पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों को ननर मिडूरा क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली थी. इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया. तलाशी के दौरान मुसैब नज़ीर संदिग्ध हालात में पाया गया और जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उसका संबंध आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से है और वह आतंकवादियों को रसद व अन्य सहायता प्रदान करता रहा है.

प्रवक्ता ने बताया कि उसकी तलाशी लेने पर एक ग्रेनेड बरामद किया गया, जो यह संकेत देता है कि वह किसी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी में था या आतंकियों की किसी योजना का हिस्सा था. प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि वह दक्षिण कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के संपर्क में था और कई बार उनके लिए संदेशवाहक तथा सहयोगी की भूमिका निभाता रहा था.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. सुरक्षा एजेंसियां अब उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि वह कितने समय से आतंक गतिविधियों में शामिल था, किन-किन आतंकियों के संपर्क में था और क्या किसी बड़ी साजिश में उसकी भूमिका थी.

---- समाप्त ----
