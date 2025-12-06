scorecardresearch
 
पुलवामा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर दुकान में छापेमारी, प्रतिबंधित सामग्री जब्त

पुलवामा पुलिस ने एनआईए कोर्ट के सर्च वारंट पर कार्रवाई करते हुए मोहम्मद आमिर राठे की दुकान पर छापेमारी की. तलाशी के दौरान पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री, जिसमें JKDFP के पोस्टर और प्रतिबंधित साहित्य की किताबें बरामद की है.

पुलवामा में दुकान पर छापेमारी, प्रतिबंधित सामग्री बरामद. (Photo: ITG)
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को पुलवामा के लिटर में एक दुकान पर छापेमारी कर आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है. पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुआ है, जिसमें जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) के पोस्टर और प्रतिबंधित साहित्य की किताबें शामिल हैं.

दरअसल, शनिवार को पुलवामा पुलिस ने लिटर निवासी मोहम्मद आमिर राठे की दुकान पर छापेमारी की. पुलिस ने बताया कि ये छापेमारी एनआईए कोर्ट द्वारा जारी छापेमारी वारंट के तहत एफआईआर संख्या 24/2024 यू/एस 10, 13 यूएपी अधिनियम के मामले में की गई है.

पुलिस ने कहा कि पूरी पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी छापेमारी की गई थी.

प्रतिबंधित साहित्य और पोस्टर जब्त

पुलिस ने मोहम्मद आमिर की दुकान से जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) के पोस्टर और प्रतिबंधित साहित्य की किताबें मिली हैं. सभी जब्त सामग्री को कब्जे में ले लिया है और उसकी विस्तृत जांच की जा रही है.

पुलिस ने बताया कि मामले के व्यापक आयामों का पता लगाने और जब्त सामग्री से जुड़े किसी भी अन्य संपर्कों की पुष्टि के लिए जांच जारी है.

