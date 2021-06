Kulgam Encounter: कुलगाम एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने 3 आतंकी मार गिराए, 2 जवान जख्मी

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच हुए एनकाउंटर में एक और आतंकी मारा गया है. इस एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने कुल 3 आतंकियों का सफाया कर दिया. दो जवान भी घायल हुए हैं.

कुलगाम (Kulgam encounter) के चिमेर क्षेत्र में बुधवार शाम को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ जो कई घंटे चला. एनकाउंटर की शुरुआत में 2 आतंकी मारे गए थे, बाद में सुरक्षाबलों ने एक और आतंकी को मार गिराया.

इसे भी क्लिक करें --- कौन था मुठभेड़ में मारा गया आतंकी मुदासिर पंडित, जिसके सिर पर था 10 लाख रुपये का इनाम

चिमेर क्षेत्र में आतंकियों की ओर से फायरिंग शुरू होने के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ था. इस एनकाउंटर में 2 जवान भी जख्मी हुए हैं.

#KulgamEncounterUpdate: 01 more unidentified #terrorist killed (toll 03). Search going on. Further details shall follow. @JmuKmrPolice https://t.co/yHCcqsegGb