J-K डीडीसी चुनाव: चौथे चरण का मतदान शुरू, आज कुल 34 सीटों पर वोटिंग

जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषद (DDC) के लिए मतदान जारी है. सोमवार को चौथे चरण के लिए कुल 34 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. सोमवार के मतदान में 17 सीटें कश्मीर रीजन और 17 ही जम्मू रीजन की हैं. जिला विकास परिषद चुनाव की प्रक्रिया 28 नवंबर से शुरू हुई थी और 22 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.



बड़े अपडेट:

08.30 AM: जम्मू के हाईस्कूल में मतदाताओं की लंबी लाइन.

J&K: People queue up at Govt High School at Bajalta in Jammu -designated as a polling centre- to cast their vote for the fourth phase of District Development Council (DDC) elections in the UT today.



