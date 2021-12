जम्मू में 6, कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव... जानें- क्या है परिसीमन आयोग का प्लान?

Jammu-Kashmir Delimitation: जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. परिसीमन आयोग ने जम्मू में 6 और कश्मीर घाटी में 1 सीट बढ़ाने की सिफारिश की है. अगर ऐसा हो जाता है तो जम्मू-कश्मीर में विधानसभा की 90 सीट हो जाएंगी.

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के लिए गठित परिसीमन आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं. बताया जा रहा है आयोग ने जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने की सिफारिश की है. इसके साथ ही 9 सीटें अनुसूचित जनजाति और 6 अनुसूचित जाति 9 के लिए रखने का प्रस्ताव दिया है.

अब 90 विधानसभा सीट होंगी

जम्मू-कश्मीर में पहले 87 विधानसभा सीट होती थी, जिसमें से 4 सीट लद्दाख में थी. क्योंकि लद्दाख अब बिना विधानसभा वाला अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए वहां कोई सीट नहीं होगी. इस तरह से जम्मू-कश्मीर में अब 83 सीट बचीं हैं. आयोग ने 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. अगर सीटें बढ़तीं हैं तो 90 सीटें हो जाएंगे. इनमें से 43 सीटें जम्मू में और 47 सीटें कश्मीर घाटी में होंगी.

उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन ने जताई आपत्ति

हालांकि, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि आयोग ने डेटा की बजाय बीजेपी के राजनीतिक एजेंडा का इस्तेमाल किया.

It is deeply disappointing that the commission appears to have allowed the political agenda of the BJP to dictate its recommendations rather than the data which should have been it’s only consideration. Contrary to the promised “scientific approach” it’s a political approach.