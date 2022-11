केजरीवाल से एक कदम आगे J-K की ये पार्टी! विधानसभा चुनाव से पहले किया 500 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा

श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी ने शनिवार को सम्मेलन का आयोजन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया. यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया. इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को सरकार बनने पर 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा कर डाला.

The day Apni Party will from its govt, we'll provide employment to youth of Kashmir. Our party has decided that we'll provide 500 units of free electricity in Jammu during summers & 500 units of free electricity in Kashmir during winters: Altaf Bukhari, J&K Apni Party President pic.twitter.com/PEYdjVDdkx