गुपकार समूह को BJP ने बताया मुखौटा, राम माधव की दो टूक- कश्मीर का विशेष दर्जा वापस नहीं होगा

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं. श्रीनगर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 6 दलों की हुई बैठक में पीपपुल्स अलायंस बनाने का ऐलान किया गया था. फारूक अब्दुल्ला के गुपकार रोड स्थित आवास पर हुई बैठक में महबूबा मुफ्ती ने भी हिस्सा लिया था. इस बैठक में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग की गई. अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने गुपकार समूह को मुखौटा करार दिया है.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव ने शनिवार क ट्वीट किया, 'गुपकार 2 सिर्फ एक मुखौटा है. हर कश्मीरी जानता है कि विशेष दर्जा वापस नहीं होने जा रहा है, और गुप्कारियों की यह एक चाल भर है. लेकिन मोदी सरकार के लिए अच्छा यह रहा कि 2019 ने 1953 को बदल दिया है. वेलकम टू रियलपोलिटिक.'

Gupkar 2 is just a facade. Every Kashmiri knows that special status is not going to return and they are being taken for a ride by d Gupkaris. But a good gain for Modi govt is that 2019 has replaced 1953. Welcome to realpolitik.