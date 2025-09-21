'हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कश्मीर आएं', अनंतनाग की जुड़वां बहनों ने PM मोदी को दिया घाटी आने का न्योता

रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अनंतनाग जिले की जुड़वां बहनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाटी आने का न्योता दिया. दोनों बहनों ने पीएम से घाटी की खूबसूरती देखने और बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की.

कोकरनाग इलाके की आठ साल की जुड़वां बहनें जैनब और जैबा को बीजेपी नेता रविंदर रैना से बातचीत करते हुए रिकॉर्ड किया गया. रविंदर रैना जब हाल ही में भूस्खलन से हाइवे बंद होने के कारण भारी नुकसान झेल चुके बागवानी व्यापारियों से मिलने जबलीपोरा फ्रूट मंडी पहुंचे थे, तभी दोनों बच्चियों ने उनसे अपनी बात कही.

'हम चाहते हैं कि पीएम मोदी कश्मीर आएं'

जैनब ने कहा, 'हम चाहते हैं कि पीएम मोदी कश्मीर आएं क्योंकि कश्मीर बहुत खूबसूरत है. उनकी यात्रा से घाटी की खूबसूरती और भी बढ़ जाती.' इस दौरान वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे. उसने आगे कहा, 'हमारा कश्मीर खूबसूरत है.'

जब रविंदर रैना ने पूछा कि क्या वे पीएम मोदी से मिलना चाहती हैं, तो बच्चियों ने कहा- हां. जैनब ने कहा, 'हम चाहते हैं कि वे हमारे कश्मीर आएं, चाहे गर्मियों में आएं या सर्दियों में. हम उनसे एक बार फिर अनुरोध कर रहे हैं.'

Advertisement

बच्चियों ने की फलों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की मांग



जैबा ने कहा, 'हमने बहुत नुकसान झेला है. हमारा पुल बारिश में बह गया. सेब व्यापारियों और बाग मालिकों को भारी नुकसान हुआ है.' दोनों बच्चियों ने इलाके में फलों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की भी मांग की. उनमें से एक ने कहा, 'यहां एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां फल रखे जा सकें.'

जैनब ने कहा, 'हम सेब रखना चाहते हैं क्योंकि सेब हमारी फसल है और इसे लोग भी पसंद करते हैं.' उसने हंसते हुए कहा, 'An apple a day keeps the doctor away.' जिसके बाद वहां मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे.

---- समाप्त ----