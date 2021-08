Kinnaur Landslide LIVE: मलबे में दबी कई गाड़ियां, एक की मौत, 9 लोग बचाए गए, 25 लापता

Kinnaur Landslide: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के किन्नौर में बुधवार दोपहर को बड़ा हादसा हुआ है. यहां पर लैंडस्लाइड होने के कारण यात्रियों से भरी हुई बस मलबे में दब गई है. बस के अलावा दो कार भी मलबे में दब गई हैं. इस हादसे में करीब चालीस लोगों के दबे होने की आशंका है.

हिमाचल सरकार (Himachal Government) की ओर से अभी तक एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की गई है. जबकि 6 लोग घायल हुए हैं और 25-30 लोगों की तलाश की जा रही है. ये हादसा किन्नौर (Kinnaur) जिले के चौरा में मौजूद नेशनल हाइवे पर हुआ है, जहां पहाड़ से चट्टानें गिर गई हैं.

अभी तक इस हादसे में बस ड्राइवर (Bus Driver) समेत 9 लोगों को बचाया जा चुका है. ड्राइवर के मुताबिक, कुछ वाहन लैंडस्लाइड के कारण सतलुज नदी में जा गिरीं. किन्नौर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है... 1786222873

हादसे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं...

अब घटना स्थल पर एनडीआरएफ की 25 सदस्यों की टीम पहुंची है और रेस्क्यू शुरू किया जा चुका है. दिक्कत ये है कि अभी भी पहाड़ से छोटे-छोटे पत्थर गिर रहे हैं, जो ऑपरेशन में बाधा बन रहे हैं.

क्लिक करें: चलती बस और कार के ऊपर गिरा पहाड़, हिमाचल में हुए हादसे की डरावनी Photos

प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह ने सीएम से की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से फोन पर बात की है और किन्नौर हादसे की जानकारी ली है. पीएम मोदी की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया गया है.

PM @narendramodi spoke to Himachal Pradesh CM @jairamthakurbjp regarding the situation in the wake of the landslide in Kinnaur. PM assured all possible support in the ongoing rescue operations.