हिमाचल में भारी बारिश का कहर, नदियों में उफान, पानी के बहाव के बीच ढह गया रेलवे पुल

Himachal Pradesh Heavy Rainfall: हिमाचल प्रदेश में लगतार हो रही बारिश कहर बरपा रही है. भारी बारिश के चलते पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला रेलवे का चक्की पुल (Chakki Bridge) बह गया है. उफनती चक्की नदी में एतिहासिक पुल ताश के पत्तों की तरह समा गया है. कांगड़ा में चक्की रेलवे पुल के असुरक्षित हो जाने के कारण रेल सेवाएं अगस्त के पहले हफ्ते ही रोक दी गई थीं. भारी बारिश के चलते जगह-जगह लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन हो रहा है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित है.

भारी बारिश के बीच जगह-जगह भूस्खलन होने से मलबे की चपेट में आकर कई मकानों को नुकसान पहुंचा है. धर्मशाला-कांगड़ा एनएच पर सकोह में भी मलबा गिरने से तीन घंटे मार्ग बंद रहा. जिला मंडी में पधर-जोगिंद्रनगर वाया नौहली मार्ग पर भी पहाड़ का मलबा गिरने से यातायात प्रभावित है.

वहीं, भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के चंबा भरमौर पठानकोट राष्ट्रीय उच्चमार्ग पर सड़क धंसने के कारण एक बस खाई में गिरने से बाल-बाल बची. चंबा के डलहौजी से पटियाला जाने वाली बस आज यानी शनिवार सुबह सड़क का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण खाई में गिरने से बच गई.

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है. IMD ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है.

Himachal Pradesh | Heavy rainfall likely in Kangra, Chamba, Bilaspur, Sirmaur, and Mandi districts at isolated places during the next 2-3 hours: IMD pic.twitter.com/V0VfkI3311

भारी बारिश की स्थिति में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने की संभावना है. ऐसे में लोगों के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है. स्थानीय लोगों व पर्यटकों को नदी-नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

HP | Many areas of Mandi received rain overnight; we started receiving calls of roads getting blocked & other related concerns since 1:30am. Many individual incidents resolved. Police on the job, NDRF was contacted at around 2:30am; their mobilisation done: Mandi DC A Chaudhary pic.twitter.com/Vt0K91lDYT