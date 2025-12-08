'मेरी बच्ची की तरह पूनम को तड़पाओ', जिया की मां ने खोले साइको किलर के कई राज

हरियाणा के पानीपत में चार-चार मासूमों की जान लेने वाली साइको किलर पूनम के मामले में कई अहम खुलासे हुए हैं. जिया की मां प्रिया ने लोगों को झकझोर देने वाली बातें बताई हैं. उन्होंने कहा जिस रात जिया की हत्या हुई उस रात मासूम जिया बेहद खुश थी. जिया ने अपने पापा से जिद्द कर नई अलमारी मंगवाई थी.

जिया ने पिता से मंगवाई थी अलमारी

जिया की मां ने कहा, 'रात 12:30 बजे तक जिया अलमारी में अपनी किताबें, कपड़े और खिलौने रख रही थी.' उन्होंने यह भी साफ किया कि हत्या वाली रात जिया ने साइको किलर पूनम के साथ सोने की कोई जिद्द नहीं की बल्कि बुआ पूनम जबरदस्ती उसे अपने साथ सुलाने के लिए ले गई थी. प्रिया ने बताया कि उनकी मासूम बेटी जिया साइको किलर पूनम से चिपककर सो रही थी.

जिया की मां को पूनम पर पहले से था शक

जिया की मां प्रिया ने मांग की है कि साइको किलर पूनम को वैसी ही मौत मिलनी चाहिए जिस तरह उनकी बेटी की तड़पा-तड़पा कर जान ली गई. जिया की मां ने दावा किया कि हमें पूनम पर पहले से शक था लेकिन 'होनी को कौन टाल सकता है' कहकर समाज ने हमें चुप करा दिया.

जिया की ताई पारुल ने भी साइको किलर पूनम को सुबह 3 बजे हाथ में कुछ लेकर सीढ़ियों से उतरते और फिर वापस जाते देखा था. जिया की ताई ने कहा उस वक्त अंधेरा था, इसलिए पूनम के हाथ में क्या था वो साफ-साफ नहीं देख पाईं.

सन्नी को भी निशाना बनाना चाहती थी पूनम

ताई पारुल ने दावा किया कि पूनम उनके बेटे सन्नी को भी निशाना बनाना चाहती थी. उन्होंने कहा, पूनम ने सन्नी से कहा कि मम्मी-पापा को बाहर जाने दो, मॉल में घुमाकर लाऊंगी, फोन बंद कर देना. वहीं जिया के ताऊ सुरेंद्र ने भी अहम खुलासा किया है.

सुरेंद्र ने कहा, 'जिया की हत्या के बाद मेरी बात मान लेते तो नौल्था में विधि की हत्या नहीं होती. उन्होंने बताया कि पूनम बचपन से ही मन में खुन्नस पालती थी और पुलिस जब निशानदेही के लिए पूनम को लेकर लाई तो वो सबको घूर रही थी.'



