INLD नेता अभय चौटाला की स्पीकर को चिट्ठी- कानून वापस ना होने पर इसे इस्तीफा समझें

कृषि कानून के मसले पर हरियाणा में राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ती जा रही है. किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव हरियाणा में देखने को मिल रहा है, इस बीच सोमवार को इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के नेता अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है.



अभय चौटाला ने कहा है कि अगर 26 जनवरी तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, तो इसी चिट्ठी को विधायक पद से उनका इस्तीफा माना जाए.

Indian National Lokdal leader Abhay Singh Chautala writes to Haryana Assembly Speaker, says, "If by 26th January the Centre does not take back the farm laws, then, this letter should be considered as my resignation from the state assembly". pic.twitter.com/w7nNQqQEJJ