हरियाणा में भीषण हादसा… एजुकेशनल टूर पर जा रही स्कूल बस को मारी टक्कर, 11वीं की छात्रा की मौत, 18 छात्राएं घायल

हरियाणा के चरखी दादरी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसने आसपास के लोगों को झकझोर कर रख दिया. दादरी से बिरोहड़ रोड पर गांव भागवी के पास हरियाणा रोडवेज की बस और प्राइवेट स्कूल की बस में आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे में 11वीं की छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 से अधिक छात्राएं, शिक्षक और बसों में सवार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसा इतना जबरदस्त था कि रोडवेज बस की टक्कर से स्कूल बस के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. लोगों ने तुरंत सूचना पुलिस और एंबुलेंस को दी. खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. इसी के साथ एंबुलेंस भी पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.

मृतक छात्रा दादरी शहर के स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ती थी. उसकी पहचान इशिका पुत्री विजय कुमार के रूप में हुई है. स्कूल बस बच्चों को एजुकेशनल टूर पर प्रतापगढ़ लेकर जा रही थी. हादसे में 18 छात्राएं, तीन टीचर, हरियाणा रोडवेज बस के चालक-कंडक्टर, स्कूल बस का चालक और दो अन्य सवारियां घायल हुई हैं. घायलों को दादरी के सिविल अस्पताल के अलावा दो निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार, दादरी और झज्जर पुलिस के अधिकारी व सिटी मजिस्ट्रेट प्रीति रावल सिविल अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया. वहीं जानकारी मिलते ही घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए. वहीं छात्रा का शव पोस्टमार्टम के लिए दादरी के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है.

मृतक छात्रा के पिता ने कहा कि बेटी सुबह करीब 8:30 बजे स्कूल टूर के लिए घर से निकली थी. करीब 9:30 बजे उन्हें हादसे की सूचना मिली. जब वे अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उनकी बेटी की जान नहीं बच सकी. बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया. वहीं हरियाणा रोडवेज के जीएम नवीन शर्मा ने बताया कि यह हादसा जांच का विषय है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हादसा किस वजह से हुआ. फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

