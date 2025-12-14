Video: 'मां ने कहा मर जाओ', तो मरने के इरादे से 10 मंजिला बिल्डिंग पर चढ़ गई नाबालिग लड़की, फिर जो हुआ...

सूरत के अल्थान इलाके में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब 17 वर्षीय नाबालिग एक लड़की स्विम पैलेस नाम की हाईराइज बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश करने लगी. लड़की बिल्डिंग के पेंटहाउस की बाउंड्री वॉल पर खड़ी होकर लगातार चीख रही थी कि वह कूद जाएगी. नीचे खड़े सैकड़ों लोगों की सांसें अटक गईं और पूरा इलाका मानो किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमेक्स में बदल गया.

यह कोई शूटिंग नहीं, बल्कि एक नाबालिग की जिंदगी बचाने की असल जद्दोजहद थी. सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया.

सुबह 9 बजे आया कॉल, दमकल विभाग हरकत में

सूरत के भीमराड फायर स्टेशन के फायर ऑफिसर कीर्ति मोढ के अनुसार, सुबह करीब 9 बजे कंट्रोल रूम में कॉल आया कि एक लड़की 10वीं मंजिल से कूदने जा रही है. तुरंत भीमराड और वेसू फायर स्टेशन की टीमों को अलर्ट किया गया.

दमकल विभाग की टीम हाइड्रोलिक लिफ्ट, सेफ्टी नेट और जंपिंग कुशन के साथ मौके पर पहुंची. नीचे बिल्डिंग के पास सुरक्षा के लिए जाल बिछाया गया, ताकि किसी भी स्थिति में जान बचाई जा सके.

मां की बात से टूटी हिम्मत

जानकारी के मुताबिक, यह लड़की मूल रूप से अयोध्या की रहने वाली है और अल्थान इलाके की इसी बिल्डिंग में रहने वाले एक डॉक्टर के घर हाउसकीपर का काम करती थी. किसी बात को लेकर उसकी मां से अनबन हो गई थी.

इसी दौरान फोन पर मां के मुंह से निकल गया कि तुम मर जाओ तो अच्छा होगा. मां के ये शब्द लड़की के दिल को बुरी तरह तोड़ गए और वह यह कदम उठाने के लिए बिल्डिंग की 10वीं मंजिल तक पहुंच गई.

लोगों की अपील और भावुक माहौल

जब लड़की बाउंड्री वॉल पर खड़ी थी, तब बिल्डिंग के बुजुर्ग, महिलाएं और अन्य लोग उसे लगातार नीचे आने की गुहार लगाते रहे. एक बुजुर्ग ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, तुम रोज आरती करती हो, तुम होशियार हो, मेरी बात मान लो और नीचे आ जाओ.

मकान मालिक ने भी भावुक अपील करते हुए कहा कि अगर वह नीचे आ जाती है तो उसकी शादी की पूरी जिम्मेदारी वे उठाएंगे और उसे सुरक्षित रखेंगे.

फायर ब्रिगेड की सूझबूझ से बची जान

इस दौरान जब हाइड्रोलिक लिफ्ट ऊपर पहुंचने लगी तो लड़की और ज्यादा भड़क गई. वह लगातार कहती रही कि अगर कोई पास आया तो वह कूद जाएगी. ऐसे में फायर ऑफिसर कीर्ति मोढ और उनकी टीम ने बेहद संयम से काम लिया.

टीम ने लड़की को बातों में उलझाए रखा, जबकि दूसरी ओर हाइड्रोलिक ऑपरेटर ने पीछे से रस्सी के जरिए उसे सुरक्षित पकड़ लिया. करीब एक घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लड़की को सकुशल नीचे उतार लिया गया.

राहत की सांस, सुरक्षित नीचे लाई गई लड़की

करीब सुबह 9 से 10 बजे तक चले इस ऑपरेशन में दमकल विभाग के पास हाइड्रोलिक मशीन, सेफ्टी नेट और जंपिंग कुशन मौजूद थे, लेकिन सबसे अहम भूमिका लोगों के धैर्य और टीम की समझदारी ने निभाई.

लड़की को सुरक्षित नीचे लाने के बाद उसे समझाया गया और तसल्ली दी गई. फायर ऑफिसर कीर्ति मोढ ने बताया कि समय पर मिली सूचना और टीमवर्क की वजह से एक नाबालिग की जान बचाई जा सकी. घटना के बाद इलाके में राहत की सांस ली गई.

