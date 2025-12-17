scorecardresearch
 
गुजरात के मोरबी में तेज रफ्तार का कहर! पिपलिया चौराहे पर ट्रक ने पैदल यात्रियों को कुचला, 4 की मौके पर मौत

गुजरात के मोरबी जिले में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. मालिया मियाना के पिपलिया चौराहे के पास एक ट्रक ने पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी. हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को मोरबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस जांच कर रही है.

घटना CCTV में कैद. (Photo: Screengrab)
गुजरात के मोरबी जिले में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. मालिया मियाना इलाके के पिपलिया चौराहे के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल चल रहे लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

जानकारी के मुताबिक, ये सभी लोग बनासकांठा जिले के थराद से द्वारका की ओर पैदल यात्रा कर रहे थे. सुबह-सुबह पिपलिया चौराहे के पास पहुंचते ही एक ट्रक चालक ने नियंत्रण खो दिया और पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

यह भी पढ़ें: प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को पीट-पीटकर मार डाला, हिरासत में आरोपी की भी हार्ट अटैक से मौत, मोरबी में दहला देने वाली वारदात

मौके पर मची अफरा-तफरी

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और अफरा-तफरी मच गई. तुरंत 108 एंबुलेंस को बुलाया गया, जिसने घायलों और मृतकों को संभाला. घायल व्यक्ति को इलाज के लिए मोरबी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है.

इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें अमराभाई लालाभाई चौधरी (60) और चौधरी भगवानभाई लालाभाई (65) दोनों गांव नवागाम, तालुका देवदार के निवासी थे. इसके अलावा चौधरी हार्दिक मालाभाई और चौधरी दिलीपभाई रायभाई दोनों गांव अधगाम, तालुका काकरेचवाला के रहने वाले थे.

घायल का इलाज जारी, विधायक पहुंचे अस्पताल

इस दुर्घटना में नरसंगभाई सगथाभाई पटेल (50) गांव नवा दियोदर के निवासी, घायल हो गए. उन्हें तुरंत मोरबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है.

देखें वीडियो...

हादसे की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक दुर्लभजीभाई देथरिया अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया.

सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा, पुलिस जांच में जुटी

इस दर्दनाक हादसे के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं. पिपलिया चौराहे के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई. फुटेज में ट्रक द्वारा पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मारते हुए साफ देखा जा सकता है.

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- राजेश अंबालीया.
