गुजरात में ISIS से जुड़े 3 आतंकी पकड़े गए, हथियार भी बरामद, 1 साल से एजेंसियों की रडार पर थे

गुजरात ATS और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर आतंकवाद के बड़े खतरे को टाल दिया है. ISIS से जुड़े दो अलग-अलग मॉड्यूल से जुड़े तीन आतंकियों को एक गुप्त ऑपरेशन में पकड़ा गया है, जो हथियार बदलने गुजरात पहुंचे थे और आतंकी हमले की तैयारी में जुटे थे.

गुजरात ATS ने तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया. (Photo: AI-generated)
गुजरात ATS को एक बड़ी सफलता मिली है. लंबे समय से रडार पर चल रहे ISIS से जुड़े तीन आतंकियों को एक संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया गया. ये तीनों एक साल से ज्यादा समय से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में थे और आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे.

ये तीनों आतंकी ISIS से जुड़े दो अलग-अलग मॉड्यूल का हिस्सा बताए जा रहे हैं. गुजरात ATS पिछले एक साल से ज्यादा समय से इनपर नजर बनाए हुए थी और इन्हें ट्रैक कर रही थी. ये तीनों आरोपी हथियार बदलने के लिए गुजरात पहुंचे थे. एजेंसियों को इनकी मूवमेंट और प्लान की सूचनाएं पहले से मिली थीं. जैसे ही वे राज्य के अंदर पहुंचे, ATS की टीम ने दबिश देकर सभी को गिरफ्तार कर लिया.

ISIS नेटवर्क से जुड़े दो अलग-अलग मॉड्यूल

गुजरात ATS की प्राथमिक जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी ISIS से जुड़े दो अलग-अलग मॉड्यूल से एक्टिव रूप से जुड़े हुए थे.

हथियार बदलने गुजरात आए थे

सूत्रों के अनुसार तीनों आरोपी किसी बड़े हमले की योजना बना रहे थे. ये हथियार बदलने के लिए गुजरात आए थे. इन्हें गिरफ्तार करने के बाद ATS ने हथियार भी बरामद किए. गिरफ्तार आतंकियों का मकसद गुजरात से हथियार लेकर अन्य राज्यों में पहुंचना था. ATS का दावा है कि उनकी गिरफ्तारी से आतंकी हमले की बड़ी साजिश को विफल किया गया है.

