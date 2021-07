गुजरात: अडानी ग्रुप के मेडिकल कॉलेज में दूषित पानी पीने से 50 छात्र बीमार

गुजरात (Gujarat) के भुज (Bhuj) में अडानी के द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल कॉलेज में दूषित पानी (Polluted Water) पीने से 50 से ज्यादा छात्र बीमार हो गए हैं. कच्छ के भुज में जीके जनरल अस्पताल जिसे अडानी ग्रुप के द्वारा चलाया जा रहा है, उस अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में दूषित पानी पीने से 50 छात्रों की तबीयत खराब हो गयी.

कुछ छात्रों की हालात ज्यादा बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा हैं. दूषित पानी मिलने की शिकायत को लेकर छात्रों के ट्वीट करने के बाद मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यहां पीने के लिए टैंकर के जरिए पानी पहुंचाना शुरू किया है.

मेडिकल कॉलेज के छात्रों के जरिए दूषित पानी का वीडियो वायरल किए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि नर्मदा जल और बोरवेल के मिक्स पानी को हॉस्टल के ओवरहेड टैंक से दिया जा रहा है. पिछले कुछ दिनों से हॉस्टल के लिए पानी कम पड़ रहा था. जिस वजह से बोरवेल के जरिए पानी निकाल कर छात्रों के हॉस्टल में दिया जा रहा था. छात्रों की शिकायत मिलने के बाद उसे हॉस्टल प्रशासन के जरिए गंभीरता से लिया गया है, साथ ही दूषित जल का डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया गया है. फिलहाल हॉस्टल में पानी टैंकर के जरिए दिया जा रहा हैं.

Scenario of #GAIMS, a Medical College in Gujarat. Due to poor supply water quality in hostels, students have to collect potable water from tankers. Many of them have fallen sick too! Authorities need to act urgently @CMOGuj @ikumarkanani @WSDGujarat @adanigaims @gaimsstudent @ANI pic.twitter.com/dOcKkIJgxh