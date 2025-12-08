अहमदाबाद: जान से बड़ी एक सिगरेट की कीमत! मांगने पर मार दिया चाकू

अहमदाबाद के सरखेज में एक पान पार्लर पर सिगरेट पी रहे शख्स से युवक ने सिगरेट मागी लेकिन शख्स ने सिगरेट देने से मना कर दिया. जिसके बाद हुए विवाद में सिगरेट पी रहे शख्स की हत्या कर देने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. अहमदाबाद के सरखेज पुलिस थाने में हत्यारे शख्स के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज की गई है. हत्यारा फरार है, पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी है.

और पढ़ें

कहां और कैसे बिगड़ गई बात?

अहमदाबाद के सरखेज में रविवार रात 7 बजे सिगरेट मागने को लेकर जावेद महीड़ा और साजिद के बीच हुई तकरार में जावेद की जान चली गई. अहमदाबाद के सरखेज पुलिस के इंस्पेक्टर शक्तिसिंह गोहिल ने आजतक से कहा, 36 साल का जावेद रिक्शा चलाता था. जावेद की हत्या 30 साल के साजिद ने की है.

जावेद और साजिद एक दूसरे को जानते थे. जावेद और साजिद के बीच में सिगरेट को लेकर तकरार हुई.

साजिद ने जबरदस्ती छीन ली सिगरेट

सरखेज के फ़तेवाड़ी में एक पान पार्लर के पास जावेद सिगरेट पी रहा था, उससे साजिद ने सिगरेट मांगी थी. जावेद ने सिगरेट देने से इनकार करने पर साजिद ने जबरदस्ती सिगरेट छीन ली थी. जिसके बाद जावेद और साजिद के बीच हाथापाई हुई. इस दौरान साजिद ने उसके पास मौजूद चाकू से जावेद पर हमला कर दिया. चाकू के हमले से जावेद लहूलुहान हुआ, जिसकी मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई.

Advertisement

साजिद चाकू से हमला करके तुरंत भाग गया

सिगरेट की एक कस के लिए जावेद की हत्या करने वाले साजिद ने जावेद की जांघ पर चाकू से हमला कर दिया था. जिसकी वजह से जांघ की नस कट गई और जरूरत से ज़्यादा खून बह गया था. साजिद चाकू से हमला करके तुरंत भाग गया था, लेकिन लहूलुहान जावेद ने मदद के लिए गुहार लगाई, जिसके बाद लोग इकट्ठा हो गए. जावेद ने अपने बहनोई को फोन करके मदद के लिए बुलाया. घायल जावेद को उसका बहनोई रिक्शा में बैठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले गया, पर इलाज के दौरान जावेद की मौत हो गई. जावेद के बहनोई ने पुलिस को बताया की जावेद लगातार साजिद का नाम उसे बता रहा था.

अहमदाबाद की सरखेज पुलिस साजिद की तलाश में है. पुलिस ने साजिद के खिलाफ जावेद की हत्या का मामला दर्ज किया है. इससे पहले भी साजिद पर मारामारी, हत्या के प्रयास के मामले थाने में दर्ज है. बहुत जल्द फरार साजिद को गिरफ्तार करने का सरखेज पुलिस दावा कर रही है.

---- समाप्त ----