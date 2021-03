ट्रैक्टर परेड हिंसा: अकाली दल नहीं लड़ेगा दीप सिद्धू का केस- बिक्रम मजीठिया

गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से कानूनी मदद मुहैया कराने के ऐलान के बाद उभरे विवाद के बीच पार्टी के एक अन्य नेता बिक्रम मजीठिया ने कहा है कि अकाली दल दीप सिद्धू का केस नहीं लड़ेगा.

अकाली दल नेता और दिल्ली सिख गुरुवारा प्रबंधक कमिटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से दीप सिद्धू की मदद करने के ऐलान के बाद विवाद बढ़ गया था, लेकिन अब पार्टी के एक अन्य नेता बिक्रम मजीठिया ने सिरसा के बयान से किनारा करते हुए साफ कर दिया कि दीप सिद्धू का केस नहीं लड़ेंगे. पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम रखा था.

अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कल सोमवार को ट्वीट कर कहा कि हम दीप सिद्धू को कानूनी मदद मुहैया कराएंगे, ताकि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ सके. मैंने उसे आश्वासन दिया है कि DSGMC सभी कानूनी सहायता प्रदान करेगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिन दीप सिद्धू को रिमांड पर लिया गया था, उसके साथ मेरी टेलीफोन पर बात हुई थी. वह पूरी तरह से ठीक है.

