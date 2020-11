Pollution In Delhi: दिवाली से पहले दिल्ली पर धुंध की चादर, बदतर हुई हवा

दिवाली से ठीक पहले दिल्ली-एनसीआर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी और हवा की गुणवत्ता में आई खतरनाक गिरावट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण श्वांस संबंधी परेशानियों से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कई लोग कोविड-19 से संक्रमित भी हो गए हैं. गुरुवार की सुबह भी पूरी दिल्ली में प्रदूषण की परत देखने को मिली.

दिल्ली के आईटीओ, विजय चौक, इंद्रलोक और सराय रोहिल्ला समेत राजधानी के सभी इलाकों में खराब हवा वाली धुंध की चादर छाई दिखी. विशेषज्ञों ने पहले चेताया था कि इस महामारी के दौर में बढ़ते वायु प्रदूषण से फेफड़े या सांस संबंधी परेशानियों से जूझ रहे लोगों के लिए स्थिति बदतर हो सकती है. दिल्ली में पिछले 24 घंटे का औसत एक्यूआई 476 दर्ज किया गया.

Delhi: The national capital woke up to a hazy sky this morning. Visuals from Inderlok and Sarai Rohilla. (Earlier visuals) pic.twitter.com/5LOF6HNYPF

सांस संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे लोगों के लिए 'दोहरी मार' करार देते हुए विशेषज्ञों ने कहा ने कहा, 'पिछले छह दिनों में वायु की गुणवत्ता बहुत ही खराब रहने के चलते हम श्वांस की समस्या वाले मामलों में वृद्धि देख रहे हैं. पिछले नवंबर की तुलना में स्थिति अधिक गंभीर हैं, पिछले नवंबर में भी प्रदूषण स्तर बहुत ऊंचा था. लेकिन यह अप्रत्याशित वायरस है ही कुछ ऐसा, कि वह अधिक जटिलताएं पैदा कर रहा है.'

वहीं, त्योहारों के मौसम में दिल्ली पर कोरोना की दहशत भारी पड़ने लगी है. बाजारों में भीड़ है. मॉल खुल चुके हैं. मेट्रो दौड़ रही है और साथ ही राजधानी में कोरोना की रफ्तार भी बेकाबू होती जा रही है. हालत ये है कि कोरोना के मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं.

पिछले 24 घंटे में कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. राजधानी में 8593 नए केस सामने आए हैं. वहीं 24 घंटे में 85 लोगों की जान गई है. त्योहारों की वजह से दिल्ली में भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

Delhi: Morning walkers exercise near India Gate, even as the air quality deteriorates and visibility reduces in the national capital. Visuals from India Gate and Vijay Chowk. pic.twitter.com/R32Cw663lY