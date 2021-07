पीएम मोदी ने सुनी Twitter यूजर की 'मन की बात', कहा- डेक्स्ट्रोदिवस की बधाई!

राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी चल रही है, कैबिनेट में आने के लिए तमाम नेता जद्दोजहद कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने एक यूजर की 'मन की बात' सुन ली और उसे बधाई भी दी.

ट्विटर पर डेक्स्ट्रो नाम एक यूजर ने अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी से बधाई मिलने की चाहत जताई. यूजर ने एक दूसरे यूजर अजीत द्वारा जन्मदिन की बधाई मिलने पर लिखा कि शुक्रिया अजीत, लेकिन डेक्स्ट्रोदिवस पर पीएम मोदी से कहिए कि मुझे जन्मदिन की बधाई दे दें.



इसके बाद पीएम मोदी की ओर से डेक्स्ट्रो के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो... या जैसा कि आप इसका वर्णन कर रहे हैं - डेक्स्ट्रोदिवस की मुबारकबाद... भविष्य की शुभकामनाएं.'

Happy Birthday...or as you are describing it - Dextrodiwas... :)



Have a great year ahead. https://t.co/X0Z5DrdMQ1