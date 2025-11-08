दिल्ली के पार्क में शव मिलने से सनसनी... सिर में गोली लगने से हुई मौत

दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले के नंद नगरी इलाके में शनिवार को एक पार्क में 25 वर्षीय युवक का शव मिला. युवक के सिर में गोली लगी थी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान सनी (25) के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, घटना की जानकारी शनिवार शाम करीब 6:57 बजे मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर बी-1 पार्क पहुंची, जहां सनी को खून से लथपथ हालत में पड़ा पाया गया. उसके सिर पर गोली लगने का निशान था.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवक को तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में यह साफ नहीं हो सका है कि हत्या किसी व्यक्तिगत रंजिश के कारण हुई या किसी अन्य वजह से.

फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. मौके से कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है. आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके.

पुलिस ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और कई टीमें गठित की गई हैं जो आरोपी की तलाश में जुटी हैं. स्थानीय सूत्रों का कहना है कि घटना से कुछ देर पहले पार्क के आसपास गोली चलने की आवाज सुनी गई थी.

फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है, जिसमें हत्या, आत्महत्या या आकस्मिक फायरिंग जैसी संभावनाओं को भी शामिल किया गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों पर पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

