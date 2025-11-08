scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली के पार्क में शव मिलने से सनसनी... सिर में गोली लगने से हुई मौत

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर बी-1 पार्क पहुंची, जहां सनी को खून से लथपथ हालत में पड़ा पाया गया. उसके सिर पर गोली लगने का निशान था. मौके से कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है.

Advertisement
X
प्रारंभिक जांच में यह साफ नहीं हो सका है कि हत्या किसी व्यक्तिगत रंजिश के कारण हुई या किसी अन्य वजह से. (Photo- Representational)
प्रारंभिक जांच में यह साफ नहीं हो सका है कि हत्या किसी व्यक्तिगत रंजिश के कारण हुई या किसी अन्य वजह से. (Photo- Representational)

दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले के नंद नगरी इलाके में शनिवार को एक पार्क में 25 वर्षीय युवक का शव मिला. युवक के सिर में गोली लगी थी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान सनी (25) के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, घटना की जानकारी शनिवार शाम करीब 6:57 बजे मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर बी-1 पार्क पहुंची, जहां सनी को खून से लथपथ हालत में पड़ा पाया गया. उसके सिर पर गोली लगने का निशान था.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवक को तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में यह साफ नहीं हो सका है कि हत्या किसी व्यक्तिगत रंजिश के कारण हुई या किसी अन्य वजह से.

फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. मौके से कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है. आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके.

Advertisement

पुलिस ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और कई टीमें गठित की गई हैं जो आरोपी की तलाश में जुटी हैं. स्थानीय सूत्रों का कहना है कि घटना से कुछ देर पहले पार्क के आसपास गोली चलने की आवाज सुनी गई थी.

फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है, जिसमें हत्या, आत्महत्या या आकस्मिक फायरिंग जैसी संभावनाओं को भी शामिल किया गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों पर पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement