Trade Fair: ट्रेड फेयर में एंट्री से लेकर पार्किंग तक...दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की ये एडवाइजरी

दिल्ली के प्रगति मैदान में आज, 14 नवंबर से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत हो गई है. 14 से 18 नवंबर तक यानी 5 दिन ये फेयर बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए होगा. हालांकि, 19 से 27 नवंबर तक आम लोग भी जा सकते हैं. भारी संख्या में लोग ट्रेड फेयर में पहुंचते हैं. ऐसे में भीड़ जुटने के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवायजरी जारी की है.

इन गेट्स से होगी एंट्री

ट्रे़ड फेयर में एंट्री के लिए के लिए कुछ खास गेट्स का चुनाव किया गया है. गेट नंबर 1, 4, 10, 11 और क्राफ्ट म्यूजियम से आम लोगों की एंट्री होगी. गेट नंबर 5A, 5B पर एंट्री नहीं मिलेगी. ट्रैक्सी और ऑटो की सुविधा गेट नंबर 4 पर मिलेगी. शाम 6 बजे के बाद ट्रेड फेयर के लिए एंट्री नहीं मिल सकेगी. इस बार प्रगति मैदान में टिकट की सुविधा नहीं मिलेगी. टिकट ऑनलाइन या मेट्रो स्टेशन से खरीदे जा सकते हैं.

Traffic Advisory

In view of the India International Trade Fair, 2022 at Pragati Maidan from 14th to 27th November, necessary traffic arrangements have been made. People are advised to plan their travel accordingly.#DelhiPoliceUpdates pic.twitter.com/Dxu1Q8QOMO